Северная Корея взялась за свое

Северная Корея в понедельник, 24 июля, осуществила запуск двух баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По его данным, ракеты были запущены в направлении Японского моря. Дальность полета обеих ракет составила около 400 км.

Ранее телеканал NHK сообщал, что запущенная в понедельник ракета КНДР, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о возникновении какого-либо ущерба в связи с произошедшим не поступало.

Нынешний запуск стал 14-м с начала текущего года. 19 июля КНДР провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. По данным Минобороны Японии, первая ракета пролетела 550 км, а вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км.