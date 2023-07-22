США «сожалеют» о решении Израиля

Администрация США выразила свое отношение к принятому сегодня вечером Кнессетом (парламентом Израиля) законопроекту об отмене «принципа разумности».

«Вызывает сожаление, что закон был принят таким небольшим количеством голосов, - цитирует израильский 9 Канал пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. – Мы верим в то, что большие общественные изменения должны приниматься на консенсусной основе. Мы просим лидеров Израиля достигнуть широкого общественного согласия по этому вопросу, при помощи политического диалога».

Президент США Джо Байден несколькими днями ранее рекомендовал «израильским лидерам не торопиться. Полагаю, что наилучший результат будет достигнут при максимально широком консенсусе».