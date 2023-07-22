Азербайджан занял 1-е место в группе и вышел в полуфинал чемпионата Европы
Сегодня мужская юношеская (U-16) cборная Азербайджана по баскетболу провела свой четвертый и заключительный матч групповой стадии в дивизионе «С» чемпионата Европы в Приштине (Косово).
Соперником была сборная Сан-Марино. Команда Тахира Бахшиева легко победила со счетом 96:47 и заняла 1-е место в группе, опередив Кипр и Армению по результатам очных встреч.
Напомним, ранее сборная Азербайджана уступила Кипру (51:65), разгромила Армению (92:58) и Албанию (87:67).
В полуфинале наша команда 26 июля сыграет со 2-й командой группы «А». Это будет либо Косово, либо Андорра.
Турнирное положение в группе «B»:
1.Азербайджан – 7 очков (4 матча)
2.Кипр – 7 (4)
3.Армения – 7 (4)
4.Албания – 5 (4)
5.Сан-Марино – 4 (4).