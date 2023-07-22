Зеленский созвал Ставку: готовят ответ Москве

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного командования, где обсудили, в частности, ответ на «варварские российские удары» по зерновой инфраструктуре и культурному наследию. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Зеленского, также на заседании обсудили ситуацию на фронте и планирование наступательных и оборонительных действий Украины. Кроме того, поднимался вопрос разблокирования Черного моря и зернового коридора.

«Результаты будут ощутимы», - пообещал президент Украины.