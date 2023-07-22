Шарифова хотела развестись. Брат убил ее

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 31-летнего Шаика Шарифли, жителя Шамкирского района, обвиняемого в убийстве собственной сестры.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, инцидент произошел 4 февраля текущего года в селе Сабиркенд Шамкирского района. Причиной убийства стало желание 28-летней сестры Шарифли, Ганиры Шарифовой, матери троих детей, развестись с мужем.

В суде Шарифли рассказал, что очень любил сестру, однако не одобрял образа жизни последней: Ганира была очень расточительна, что зачастую приводило к семейным конфликтам. Убийство мужчина совершил во время спора.

В суде также выяснилось, что Шарифли является участником Второй Карабахской войны и награжден медалью «За освобождение Кельбаджара». В совершенном преступлении он раскаялся. Шарифли приговорили к 9 годам колонии строгого режима.