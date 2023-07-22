Арестованы главред газеты «Хюррият» и полковник Эльнур Мамедов обновлено 23:02
Как стало известно haqqin.az, Эльнур Мамедов - полковник в отставке. В октябре прошлого года суд признал Мамедова виновным по статье 147.2 (клевета) и приговорил его к 6 месяцам лишения свободы.
Эльнур Мамедов раскритиковал тогда в социальных сетях руководство Минобороны, выдвинув ряд обвинений. Минобороны обвинения опровергло и обратилось в суд.
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Главный редактор медиагруппы «Хюррият» Вугар Мамедов арестован. Haqqın.az об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В связи с публикацией главным редактором газеты «Хюррият» Вугаром Мамедовым и Эльнуром Мамедовым информации, запрещенной к распространению в интернет-информационном ресурсе, в нарушение требований Закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», в Генпрокуратуре Азербайджана проведено расследование.
В связи с выявленными правонарушениями в отношении указанных лиц было начато производство по делу об административном правонарушении по статье 388-1.1.1 Кодекса об административных проступках, собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения.
Решением суда Вугар Мамедов и Эльнур Мамедов арестованы в административном порядке сроком на 1 месяц.