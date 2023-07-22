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Как стало известно haqqin.az, Эльнур Мамедов - полковник в отставке. В октябре прошлого года суд признал Мамедова виновным по статье 147.2 (клевета) и приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. Эльнур Мамедов раскритиковал тогда в социальных сетях руководство Минобороны, выдвинув ряд обвинений. Минобороны обвинения опровергло и обратилось в суд.

* * * 21:39 Главный редактор медиагруппы «Хюррият» Вугар Мамедов арестован. Haqqın.az об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.