Генштаб Украины о ситуации на фронте
Вооруженные силы Украины в последние сутки отбили атаки российских войск на Бахмутском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней оперативной сводке.
На Марьинском направлении украинцы продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.
Кроме того, российская армия пыталась наступать на Шахтерском направлении, а также в районе Первомайского на Авдеевском направлении, сообщает Генштаб ВСУ.
По сведениям Генштаба, за сутки отмечено 23 боевых столкновения.