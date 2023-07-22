Россия резко нарастила производство боеприпасов

Производство боеприпасов в России за месяц превысило общий объем прошлого года, заявил зампред правительства и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, выпуск снарядов вырос более чем в 12 раз, передают российские СМИ.

«С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — заявил российский министр.

Мантуров отметил, что большинство предприятий ОПК выдерживают «беспрецедентные по срокам и объемам» планы-графики. «Отдельные срывы» достаточно быстро «нагоняются» либо компенсируются аналогичными изделиями, добавил он.

При этом в промышленности ощущается кадровый голод. По словам Мантурова, предприятиям необходимо еще свыше 16 тысяч новых специалистов.