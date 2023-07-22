Избран новый президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана
На сегодняшнем внеочередном общем собрании Национального паралимпийского комитета Азербайджана был избран новый президент организации.
Им стал заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.
Напомним, что бывший президент НПКА Ильгар Рагимов объявил о своем уходе, так как выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации спорта слепых (IBSA). В результате Рагимов победил на выборах.
В заседании принимал участие также министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Ильхам Закиев и Фуад Гаджиев стали вице-президентами НПКА, Жаля Ахмедова и Рамиля Махмудова – членами Совета правления.