Избран новый президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана

На сегодняшнем внеочередном общем собрании Национального паралимпийского комитета Азербайджана был избран новый президент организации.

Им стал заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

Напомним, что бывший президент НПКА Ильгар Рагимов объявил о своем уходе, так как выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации спорта слепых (IBSA). В результате Рагимов победил на выборах.

В заседании принимал участие также министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Ильхам Закиев и Фуад Гаджиев стали вице-президентами НПКА, Жаля Ахмедова и Рамиля Махмудова – членами Совета правления.