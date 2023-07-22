Гаджи Алиев будет защищать Стрелкова

Интересы бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина) в суде будет представлять адвокат Гаджи Алиев, сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская в его Telegram-канале.

«На данный момент я получаю много обращений от юристов и компаний, желающих работать по делу Стрелкова. На сегодняшний день я как законный представитель заключила соглашение только с одним адвокатом. Это Гаджи Алиевич Алиев», — рассказала Регинская.

Алиев ранее сотрудничал с проектом «Правозащита Открытки» Михаила Ходорковского. В частности, представлял интересы писателя Дмитрия Быкова, которого пытались привлечь к ответственности за распространение информации об акции в поддержку Алексея Навального, напоминают российские СМИ. Также Гаджи Алиев защищал журналисток Анастасию Стогней, Валерию Позычанюк и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.