Испания отправила Украине новую партию «Леопардов»

Из порта Сантандер в понедельник, 24 июля, вышло судно с военными и гуманитарными грузами для украинской армии и пограничной службы, сообщает Министерство обороны Испании.

В этот пакет помощи, в частности, входят: четыре танка Leopard 2A4, десять бронеавтомобилей М-113 ТОА, десять грузовиков ВМФ для пограничной службы и ВСУ, многоцелевой бронированный автомобиль, пять машин скорой помощи, в том числе две бронированные.

Ожидается, что все это будет передано ВСУ в начале августа.