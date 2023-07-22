Какие предложения Турция передала Зеленскому?

Турция и далее готова прилагать усилия для урегулирования ситуации в Украине, соответствующие предложения переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства.

Эрдоган напомнил, что встречался с Зеленским 7 июля в Стамбуле: «Мы обсудили с ним вопросы, находящиеся в нашей повестке. В частности, поделились своими предложениями относительно войны, которая продолжается больше 500 дней, вновь сообщили о готовности сделать все от нас зависящее в этом направлении».

Детали предложений Анкары пока не оглашались.