Парламент Турции осенью решит, быть или не быть Швеции в НАТО

Решение относительно заявки Швеции на членство в НАТО парламент Турции примет на осенней сессии. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя перспективы присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу.

«Мы открыто и четко изложили ожидания Турции в вопросе членства в НАТО Швеции. Мы предупредили о необходимости ее противодействия не только терроризму, но и исламофобии. На саммите НАТО в Вильнюсе были определены шаги, касающиеся членства Швеции в альянсе, и сделаны совместные заявления на этот счет. Мы не сомневаемся, что наши депутаты сделают все, что требуют интересы нашей страны», - сказал Эрдоган.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля.