Двое жителей Баку, заблудившиеся в горно-лесной местности в Закатальском районе и оказавшиеся тем самым в беспомощном состоянии, были эвакуированы при участии сотрудников отдела полиции Закатальского района, а также других соответствующих структур. Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции доставили спасенных в больницу, где они должны пройти медицинское обследование.