Заблудившихся в лесах Закаталы туристов спасли фото
Двое жителей Баку, заблудившиеся в горно-лесной местности в Закатальском районе и оказавшиеся тем самым в беспомощном состоянии, были эвакуированы при участии сотрудников отдела полиции Закатальского района, а также других соответствующих структур. Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники полиции доставили спасенных в больницу, где они должны пройти медицинское обследование.
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