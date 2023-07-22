Пожар на открытой местности в Баку потушили фото; видео; обновлено 00:53
Пожар на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района Баку полностью потушен сотрудниками Государственной пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как отметили в МЧС, несмотря на сильный ветер, благодаря профессиональному реагированию сотрудники МЧС смогли предотвратить распространение огня на близлежащие нефтяные резервуары и нефтепроводы, проходящие через район.
Начальник Государственной противопожарной службы Хикмет Аббасов также находился на месте пожара.
* * * 23:36
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о возгорании на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе Баку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства. В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара.
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, находящийся на месте происшествия, заявил, что говорить о причинах пожара можно будет только после проведения соответствующей экспертизы.