Пожар на заросшей камышом открытой местности, где находятся также бытовые отходы, в районе улицы Сулеймана Ахмедова Хатаинского района Баку полностью потушен сотрудниками Государственной пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как отметили в МЧС, несмотря на сильный ветер, благодаря профессиональному реагированию сотрудники МЧС смогли предотвратить распространение огня на близлежащие нефтяные резервуары и нефтепроводы, проходящие через район.

Начальник Государственной противопожарной службы Хикмет Аббасов также находился на месте пожара.