Глава «Хизбаллы»: «Израиль на пути к исчезновению»

Глава проиранской ливанской организации «Хизбалла» шейх Хасан Насралла в видеообращении прокомментировал ситуацию в Израиле.

«Как заявляют некоторые израильтяне, - сказал он, - сегодня наихудший день в истории их страны. Израиль встал на путь, ведущий к исчезновению», передает Vesty.co.il.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В ряде районов страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение.