Наемники «Вагнера» будут обучать белорусский спецназ

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК «Вагнер», на встрече обсуждалось «взаимодействие с ЧВК», ее участники «выработали четкий план действий». Во встрече также принимали участие руководители спецподразделений ведомства, сообщают российские СМИ.

«На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами. Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения», — говорится в сообщении МВД Беларуси.

Министр упомянул «непростую ситуацию» у границ Беларуси. По словам Кубракова, «практический опыт» ЧВК в этой связи имеет огромное значение. Обучение белорусских военных бойцами ЧВК «Вагнер» началось в середине июля.