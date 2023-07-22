Леонид Швец, автор haqqin.az 01:13

Одесса всегда занимала особое место в пропагандистской концепции «русского мира», ее захват или, как говорили в Кремле и в Останкино, «освобождение» должно было триумфальным образом венчать воплощение воссоединения «Новороссии» и ее «южной Пальмиры» с Россией. Северной Пальмирой, напомню, величали Петербург. Но эти планы были сорваны в первые месяцы войны, когда не удалось сходу взять Николаев, ключ к сухопутному выходу к Одессе, а после того, как пришлось убираться из Херсона, даже фантазии на эту тему стали неуместны.

Зато в качестве главного украинского порта и ключевого пункта обороны Причерноморья Одесса регулярно подвергалась постоянным обстрелам ракетами, а позже и дронами. Одна из самых страшных атак была осуществлена буквально два месяца спустя после начала большого вторжения: 23 апреля 2022 года ракетный удар пришелся в многоквартирный дом. Тогда погибли восемь человек, среди жертв были представители трех поколений одной семьи: трехлетняя девочка, ее мама и бабушка. С тех пор было множество атак, жертв и разрушений. Но тяжелейший испытания пришлись на последнюю неделю. Самый сильный удар был нанесен в ночь с 22 на 23 июля, причем пришелся он по историческому центру города. пострадали минимум 25 памятников архитектуры – здания XIX — начала XX веков, включая Дом ученых. Разрушен кафедральный Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви. Один человек погиб, два десятка ранены. До этого атаке подвергалась портовая инфраструктура, в том числе административные здания порта и зерновые склады. Пострадало даже китайское консульство. Одессу просто уничтожают. Город, который принято звать «мамой». Убивают маму…

Характерно, что нынче разрушенный Спасо-Преображенский собор, восстановленный после того, как его в 1936 году взорвали большевики, в 2010 году освящал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На Одессу, повторюсь, в России делали большую ставку как на важный центр распространения концепции «русского мира», и Украинская православная церковь, находившаяся в автономном статусе в составе Русской православной церкви, должна была играть в этом огромную роль. Митрополит Одесский Агафангел считался едва не самым ярым пророссийским иерархом в УПЦ, лидером соответствующей фракции. А сегодня он выступил с заявлением, которое еще недавно нельзя было представить в его устах: «С 24 февраля 2022 года началась широкомасштабная военная агрессия России на нашей родной Украине, гибнут люди, льется человеческая кровь, разрушаются города и села, церкви и монастыри. Какова бы ни была цель так называемой позорной "специальной военной операции", она не сможет оправдать убийство и насилие, разруху и вынужденное беженство. Нам до сих пор не понятно: от кого нас хотят освободить? От жизни?.. Это безумие всех, кто отдает приказы бомбить Украину, убивать наших воинов и наших людей. Мы защищаем свою родную украинскую землю, мы защищаем границы нашего суверенного Независимого Государства. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, дали возможность жить под мирным небом на родной земле… Не может сегодня страна, считающая себя православной, на словах соблюдать Божий закон и одновременно творить дела зла и тьмы». Одесса никогда не простит России нынешние мучения. Та поступает, словно по заветам русской литературной классики: герой «Бесприданницы» Александра Островского убивает свою бывшую невесту со словами: «Так не доставайся ж ты никому!» Решение убить ускользающую в Европу Украину пришлось дополнить убийством Харькова, а теперь и Одессы. Случайно ли Никита Михалков, горячий приверженец нынешней войны, снял по мотивам «Бесприданницы» один из своих лучших фильмов? О происходящем очень точно высказался Альфред Кох, политик ельцинской эпохи, в путинскую эпоху вынужденный эмигрировать: