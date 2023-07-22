США против ударов Украины по России

США не поддерживают украинские атаки по российской территории, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку беспилотников на Москву.

«Мы ясно давали понять, что в целом не поддерживаем атаки внутри России», - сказала Жан-Пьер, добавив, что Крым является украинской территорией.

Также она заявила, что Россия могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.

Напомним, рано утром 24 июля Москву атаковали беспилотники. Сообщалось о взрыве возле здания Минобороны и ГРУ РФ.