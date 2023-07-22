Почему контрнаступление украинцев идет медленно

Контрнаступление Украины отстает от графика, но идет по плану, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью CNN.

По словам министра, «ложно мнение, что каждое контрнаступление должно быть быстрым».

Также он перечислил причины, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды. «Это вопрос противовоздушной обороны. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия фронта. И против нас множество врагов. Это война, это не компьютерная игра», – сказал министр обороны Украины.

По словам Резникова, украинским военным пришлось расчищать вручную тропы через поля. У войск РФ «серьезные зоны безопасности с минами» и «очень тяжело прорваться».