Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью с российским шахматистом, оппозиционным к российской власти политиком Гарри Каспаровым заявил, что «при посредничестве США и Запада Армения и Азербайджан заключат мирный договор», «Азербайджан создаст в Карабахе... экономическое чудо, будет прекрасно относиться к армянскому населению и две страны начнут дружить».

Однако неблагодарный уроженец Баку Каспаров с этим не согласился, отметив, что это так же нереально, как и дружба украинцев и русских после войны. Но отметил, что это «идеальный вариант», против которого он ничего не имеет.

Каспаров добавил, что «если Америка, Евросоюз и Турция сумеют этого добиться… прекрасно будет… Может быть какой-то вариант: Турции дадут проход через Нахчыван в Азербайджан, а Армения получит Лачинский коридор. Может быть такой вариант... о чем мечтали все турецкие правители - проехать на лошади от Стамбула до Алтая. Дай Бог, чтобы такие варианты были найдены. Армения в военном отношении не в состоянии удерживать эту территорию».