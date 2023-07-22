МАГАТЭ обнаружило мины на Запорожской АЭС. Россияне сказали, что это «военное решение»
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на отчет МАГАТЭ.
В отчете агентства говорится, что в буферной зоне между внутренним и внешним заграждением по периметру объекта было обнаружено несколько мин. Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не имеет возможности попасть обслуживающий персонал станции.
«Нам было известно о предварительном размещении мин вне периметра площадки, а также в определенных местах внутри. Наша команда обсудила эту находку с руководством станции, ей ответили, что это было военное решение в зоне, которая контролируется (российскими – ред.) военными», - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он добавил, что наличие такой взрывчатки на площадке ЗАЭС противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности. Также это создает дополнительное психологическое давление на персонал станции.
Сообщается также, что МАГАТЭ продолжает требовать доступа к крышам реакторов ЗАЭС, в частности, к энергоблокам №3 и №4, которые «вызывают особый интерес».
Кроме того, украинская государственная компания «Энергоатом» заявила, что энергоблок № 4 Запорожской АЭС 24 июля перевели в состояние «горячей остановки». «Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии «холодной остановки», — сказано в сообщении компании.
В «Энергоатоме» указали на риски для ядерной и радиационной безопасности, которые вызваны тем, что оборудование энергоблока № 4 долго простаивало, его не обслужили и не ремонтировали.