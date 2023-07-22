Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:47

После того как за последние несколько месяцев ВВП Германии упал на 0,8 процента, экономика страны, которую называют «локомотивом Европы», вошла в фазу так называемой технической рецессии. Одной из ее причин эксперты называют снижение покупательной способности населения из-за высокой инфляции, а также повышение цен на энергоносители, вызванное в том числе ситуацией в Украине. На этом фоне специалисты уже начали набрасывать общую картину тотальной рецессии, угрожающей перекинуться на рынок труда и вызвать там ощутимый рост безработицы. Тем более что на стабилизацию уровня зарплат никто не рассчитывает, поскольку тарифные переговоры работодателей с немецкими профсоюзами, в частности, в сфере транспорта, продолжаются до сих пор без какого бы то ни было результата, что чревато продолжением волны забастовок, а ориентация ФРГ на возобновляемые источники энергии и отход от ископаемых видов топлива пока не способствует ускорению темпов производства.

Словом, в экономике Германии, похоже, назревает критическая ситуация, однако отчет федерального Бундесбанка по итогам II квартала несколько успокоил рынок. Судя по отчету, после рецессии, наблюдавшейся на протяжении предыдущих шести месяцев, во II квартале 2023 года экономика ФРГ частично восстановилась. Так, объем производства по втором квартале вновь несколько увеличился, уровень частного потребления, по всей видимости, стабилизировался, поскольку ситуация на рынке труда оставалась стабильной, заработная плата резко выросла, а инфляция не ускорилась. По данным банка, уровень инфляции снизился с 8,7 в начале года до 6,4 процента к концу июня. В пользу частичного выхода из рецессии говорит и устранение перебоев с поставками, что вкупе с большим числом заказов препятствовало ухудшению ситуации в сфере промышленного производства и строительства. В то же время экономисты полагают, что по сравнению с июньским прогнозом, в котором эксперты Бундесбанка прогнозировали падение ВВП на 0,3 процента, темпы восстановления экономики ФРГ в течение года могут немного замедлиться.

Но в противовес данным Бундесбанка, германский Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) утверждает, что в ближайшие три месяца риск наступления экономической рецессии в значительной степени возрастет, а вероятность вступления германской экономики с июля по сентябрь в фазу рецессии увеличилась до 78,5 процента. По оценкам IMK, в июне этот показатель составлял только 49,3 процента. В целом же по итогам текущего года ВВП Германии должен быть заметно ниже показателя предыдущего года. А вот глава немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) Петер Адриан и вовсе утверждает, что экономика Германии впадет в период длительной рецессии, поскольку в стране наблюдается уменьшение производства, а признаки экономического подъема не прослеживаются. По словам Адриана, экономика страны стремительно идет в минус, так что если по итогам 2023 года экономический рост в ФРГ будет нулевым, это следует считать хорошим показателем. По мнению экспертов, также нет ни малейшего смысла говорить о предполагаемом росте экономики на фоне ухудшения экономических условий, которые все больше ощущаются на рынке труда. Безработица в стране повышается, рост занятости ослабевает. Количество безработных в июне, по данным Федерального агентство по трудоустройству, увеличилось на 28 тысяч - до 2,61 миллиона человек. Только за минувший июнь безработица в Германии повысилась до 5,7 процента, обновив максимум с июня 2021 года. До этого на протяжение трех месяцев она составляла 5,6 процента.