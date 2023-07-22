Новый конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

В пресс-центре погранслужбы ГКНБ Кыргызстана сообщили, что инцидент произошел на дороге из Таджикистана в анклав Ворух, пролегающей по киргизской территории.

«Граждане Кыргызстана… направлялись на личном автомобиле по автодороге Ак-Сай - Кок-Таш. В это же время по дороге ехала колонна из восьми машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из анклава Ворух в село Ходжаи-Аало. Граждане Таджикистана на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана. Вследствие чего в местности Дача между гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошла драка. С целью недопущения эскалации конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана. Однако, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана - жители села Ходжаи-Аало - напали на него. Сотруднику МВД Кыргызстана удалось выехать оттуда, однако граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля», - говорится в сообщении пресс-центра.

Сейчас ситуацию обсуждают пограничные представители Кыргызстана по Баткенскому участку и Таджикистана по Исфаринскому участку, киргизские силовики работают над «стабилизацией обстановки» у границы, сообщила погранслужба.