Капризы климата разоряют азербайджанских пчеловодов наши беды
Нестабильная погода в регионах, проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, градом, наводнениями и паводками, негативно сказываются на всех отраслях сельского хозяйства Азербайджана. Сфера пчеловодства в этом плане не исключение. Владельцы хозяйств рассказали корреспонденту haqqin.az, что пчелы буквально голодают, вследствие чего их продуктивность снизилась за последние месяцы как минимум вдвое.
Пчеловод Эльвин Байрамлы рассказал, что в этом году он перевозил свое хозяйство в Акстафу, Зангилан, Кельбаджар и Лачин. «С самого начала весны погода крайне неустойчива, - жалуется Байрамлы. – То дожди, то ветер, то резкие перепады температуры... Все это негативно сказалось на цветении растений, и в результате пчелам нечем питаться».
В прошлом году пчеловодам на лугах Кельбаджара и Лачина удалось получить хороший урожай, о котором сегодня можно только мечтать. Дошло до того, что в поисках пропитания голодные пчелиные семьи совершают налеты на соседские ульи. В результате в убытке остаются все те же фермеры.
«Меда удалось собрать катастрофически мало, - сетует один из производителей. - При этом надо принять в расчет расходы, связанные с перевозкой пчелиных семей, оплатой труда рабочих, другими насущными нуждами… Все это оборачивается для местного пчеловодства самой настоящей трагедией. Согласно подсчетам, в этом году производительность упала на 50 процентов. В последний раз подобный кризис в Аранском районе наблюдался в 2006 году, когда из-за погодных условий погибли 80 тысяч пчелиных семей».
Как сообщил haqqin.az Бадраддин Хасратов, председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана, климатические условия, крайне неблагоприятные для пчеловодства, преобладают сегодня как в горных, так и равнинных районах страны. В то же время впереди август, и пчеловоды надеются, что ситуация изменится к лучшему. «В горных районах есть растения, которые начинают цвести в конце июля-начале августа и дают нектар», — напомнил председатель ассоциации.
Бадраддин Хасратов добавил, что еще один ударом по пчеловодческим хозяйствам стала отмена государственных субсидий, выделявшихся на протяжении предыдущих пяти лет. «Мы обратились за новой субсидией, - рассказал председатель Ассоциации пчеловодов. - Но даже если нашу просьбу удовлетворят, в нынешнем году рассчитывать на субсидии не придется. А ведь уже сегодня ощутимо подорожали материалы, используемые в пчеловодстве, возросли и другие расходы. Есть вероятность, что помощь отечественным пчеловодам будет оказана в рамках какой-нибудь государственной программы, хотя надежд на это немного».
По словам Хасратова, несмотря на рост цен по всем направлениям, цены на мед в последние десять лет практически остаются неизменными. «Поскольку мед не является продуктом повседневного спроса, - пояснил он, - при малейшем повышении цены спрос на него моментально снижается. И в этом, наверное, наиболее существенная проблема производителей меда».