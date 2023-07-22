Нестабильная погода в регионах, проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, градом, наводнениями и паводками, негативно сказываются на всех отраслях сельского хозяйства Азербайджана. Сфера пчеловодства в этом плане не исключение. Владельцы хозяйств рассказали корреспонденту haqqin.az, что пчелы буквально голодают, вследствие чего их продуктивность снизилась за последние месяцы как минимум вдвое.

Пчеловод Эльвин Байрамлы рассказал, что в этом году он перевозил свое хозяйство в Акстафу, Зангилан, Кельбаджар и Лачин. «С самого начала весны погода крайне неустойчива, - жалуется Байрамлы. – То дожди, то ветер, то резкие перепады температуры... Все это негативно сказалось на цветении растений, и в результате пчелам нечем питаться».

В прошлом году пчеловодам на лугах Кельбаджара и Лачина удалось получить хороший урожай, о котором сегодня можно только мечтать. Дошло до того, что в поисках пропитания голодные пчелиные семьи совершают налеты на соседские ульи. В результате в убытке остаются все те же фермеры.