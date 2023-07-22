США: Россия должна вернуться к зерновой сделке

США выступают за восстановление Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную в преддверии саммита Россия – Африка.

«Я очень ясно говорила..., что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке... Мы хотим видеть это», - сказала представитель главы администрации США.

«Это решение. Это ответ», - пояснила Жан-Пьер, имея в виду возможное восстановление Черноморской зерновой инициативы.