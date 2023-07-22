Банки стран СНГ отказываются работать с российской платежной системой

В Кыргызстане сотрудничество приостановили банки «Компаньон», Finсa, РСК, «Капитал», «Халык» и «Банк Азии», передает «Коммерсант». В Армении работу с платежной системой прекратили «Ардшинбанк» и «Конверс банк». «Эвокабанк» и «Армэкономбанк» продолжают сотрудничество с российской платежной системой в усеченном варианте — переводы можно осуществлять только в рублях и драмах.

Некоторые банки Узбекистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Грузии прекратили работать с российской платежной системой «Юнистрим».

Крупнейший в Узбекистане «Халк банк» и «Ипотека банк» приостановили работу с «Юнистримом», сообщили в Центробанке Узбекистана.

В Казахстане работать с платежной системой перестала «Казпочта». При этом казахстанский «Нурбанк» продолжает принимать и отправлять деньги системой «Юнистрим».

В Грузии сотрудничество приостановили TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank. В Таджикистане в службе поддержке Ориенбанка и банка «Хумо» сказали, что с системой переводов не работают с 21 июля.