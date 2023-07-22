В России увидели «израильский след» в атаках беспилотников на Москву

Комбинированный удар 17 украинских дронов по военным объектам в Крыму, а также атака БПЛА Москвы проводились аппаратами, которые похожи на устройства израильского производства, заявил российским СМИ военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, такие выводы можно сделать на основании полученных изображений остатков одного из дронов.

«В свое время Израиль разрабатывал беспилотник, дрон-камикадзе для борьбы с системами противовоздушной обороны, – дает справку эксперт. – Единственное – там задние крылья были, скажем так, более треугольные, чем у этого. Но если смотреть характеристики, то дальность полета – 1000 км».

Кнутов добавил, что украинские беспилотники «Бобер» во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами, их дальность полета также составляет тысячу километров.

«По характеристикам, которые частично можно найти в украинских СМИ, многое совпадает, – продолжил Кнутов. – По-видимому, это израильтяне помогали, либо с их согласия какие-то элементы были скопированы».