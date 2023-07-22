США отреагировали на слова Лукашенко

США будут защищать территорию НАТО, заявили в Госдепартаменте, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил, что боевики ЧВК «Вагнер» якобы хотят атаковать Польшу.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО». При этом Миллер заявил, что слова Лукашенко – «это еще один из многих его безответственных комментариев».

Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что наемники ЧВК «Вагнер» его «напрягают», потому что якобы хотят вторгнуться в Польшу. По оценкам американского Института изучения войны, «вагнеровцы», которые переехали в Беларусь, не являются угрозой для Украины или Польши.