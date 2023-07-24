Закир Гасанов в Турции

По приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с визитом в Турции для участия в 16-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-23, которая состоится в Стамбуле.

Как сообщили в Минобороны, Гасанов ознакомится с представленными на выставке вооружением, техникой и средствами военного назначения производства различных компаний.