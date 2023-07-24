МИД ответил Пашиняну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете Le Monde вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью газете Le Monde.

"Премьер-министр Армении назвал созданный Арменией путем совершения самых тяжких военных преступлений и преступлений против человечности, включая этнические чистки и геноцид в отношении азербайджанского населения региона, марионеточный режим "властями, избранными демократическим путем", что наглядно демонстрирует, что официальные лица Армении не отказались от продолжавшейся 30 лет захватнической политики. Это заявление Пашиняна совершенно противоречит его утверждению о "признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах".

Армения, требующая убрать усложняющий осуществление ею незаконной деятельности в регионе пограничный пропускной пункт "Лачин" (ППП) и поддерживающая политику агрессии и сепаратизма, должна понимать, что установка Азербайджаном ППП в Лачине полностью соответствует международному праву.

Кроме того, армянская сторона отказалась от поддержанного международными акторами, в том числе президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем предложения азербайджанской стороны использовать для нужд армянского населения дорогу Агдам – Ханкенди, и это доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе беспочвенны.

Это попытка премьер-министра Армении манипулировать международным общественным мнением, игнорируя деятельность Международного комитета Красного Креста в регионе, при котором ежедневно через пункт в обоих направлениях проходят десятки армянских жителей, и предложенные Азербайджаном альтернативные варианты, в том числе маршрут Агдам – Ханкенди.

Призывы игнорирующей предупреждения международных организаций против длящейся 30 лет политики агрессии и этнических чисток, четыре резолюции Совбеза ООН Армении принять меры против Азербайджана на международном уровне абсурдны и лицемерны.

Призываем армянскую сторону отказаться от провокационных шагов и заявлений, соблюдать международные обязательства", — говорится в заявлении.