Гюлиев зарезал свою жену в Губе
25 июля около трех часов ночи в полицию поступила информация о смерти Раваны Гюлиевой (1999 г.р.) от колото-резаных ран в селе Махмудгышлаг Губинского района.
Полицейские задержали по подозрению в совершении убийства супруга убитой Эльшада Гюлиева (1997 г.р.).
В связи с фактом в Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, предварительное следствие продолжается.
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