Токаев лишил Назарбаева еще одной привилегии

Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

29 июня стало известно, что Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета таких организаций, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».