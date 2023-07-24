Токаев лишил Назарбаева еще одной привилегии
Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Указ об этом подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
29 июня стало известно, что Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета таких организаций, как «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».
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