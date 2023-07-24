Россияне лидируют по числу иммигрантов в Турцию в 2022 году

В 2022 году граждане Российской Федерации заняли первое место из общей численности иностранных иммигрантов в Турции , составив 25%, об этом сообщает Институт статистики Турции (Turkstat).

За россиянами следуют граждане Украины с 8,1%, Ирана с 6,5%, Афганистана с 5,4% и Ирака с 4,8%. Всего в Турцию в прошлом году иммигрировали 494 тысячи человек.

Провинцией с наибольшим количеством иммигрантов стал Стамбул с долей 35,4%. За Стамбулом следуют Анталья с 14,8%, Анкара с 5,4%, Бурса с 3,9% и Мерсин с 3,8%.

Отметим, что после начала мобилизации из России выехали от 600 тыс. до 1 млн человек, писал Forbes. Многие отправились в Турцию - эта страна после войны стала главным центром притяжения россиян. Другими популярными направлениями стали Грузия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Черногория, ОАЭ и ряд стран ЕС.