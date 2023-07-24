Рзаев и Ализаде провалились в ущелье в Загатале

Жители Баку, 27-летний Али Ализаде и 24-летний Абдул Рзаев, заблудились и упали в ущелье по пути к водопаду, расположенному на территории государственного заповедника в Загатале.

Ализаде и Рзаев были спасены и доставлены в Загатальскую центральную районную больницу для обследования.

Сообщается, что пострадавшим оказали неотложную медицинскую помощь. У них нет острых травматических повреждений, и в настоящее время оказывается помощь по преодолению стресса и гиповолемии (состояние, при котором в результате избыточной потери жидкости уменьшается объем циркулирующей крови в организме).

Рзаеву была оказана медицинская помощь по поводу травмы в области икроножной мышцы. В целом состояние пострадавших оценивается как стабильное.