Подписан меморандум между «Центром инноваций» Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба ASAN) и ОАО «Азерлотерея».

На церемонии, состоявшейся в Центре инкубации и акселерации INNOLAND соглашение подписали директор «Центра инноваций» Вусал Рустамов и председатель правления «Азерлотерея» Осман Каракуш.

Основная цель меморандума — углубление и развитие взаимодействия в области современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, способствующих развитию экосистемы стартапов и просвещению граждан в нашей стране.

Совместное сотрудничество «Центра инноваций» и законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок «Азерлотерея» послужит осуществлению обмена идеями, знаниями и навыками, реализации намерения просвещения граждан посредством применения информационных технологий в современном обществе, образовании и промышленности.

В рамках меморандума планируется поддержка стартапов в различных сферах, проектах, которые будут полезны обществу, они могут быть выведены на мировой рынок.