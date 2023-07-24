В Мингячевире катер ударился о берег, есть пострадавшие

В Мингячевире катер ударился о берег, проводится расследование. В результате происшествия есть пострадавшие, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

24 июля около 22:00 катер под управлением Самира Аллахвердиева ударился о прибрежную полосу реки Кура. В результате инцидента 3 пассажира катера - Байрам Аббасзаде (1998 г.р.), Гейдар Гасанзаде (2007 г.р.) и Сабина Рамазанова (1995 г.р.) были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту ведется расследование.