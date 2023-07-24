Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 10:48

Как сообщает хорошо информированная «Вашингтон пост», США в очередной раз отказались передавать Украине дальнобойные ракеты. Хотя на саммите НАТО в Вильнюсе были разговоры о том, что их все-таки дадут. Как известно, возня вокруг этого важного оружия идет уже почти год. Периодически сообщается, что соглашение о передаче дальнобойных ракет уже почти заключено. Но, увы, обойтись без этого злополучного «почти» все никак не удается.

Сказав «А» поставкой украинцам комплексов HIMARS, стреляющих ракетами на 70 километров, американцы никак не могут решиться сказать «Б» и передать ВСУ долгожданные ракеты дальнего радиуса действия, хотя время для этого давно назрело. Все мы хорошо помним, как год назад появление на фронте десятка комплексов HIMARS позволило украинцам резко изменить ситуацию на поле боя. Так что совсем не трудно представить, какой военно-стратегический эффект могут вызвать ракеты, поражающие цели на расстоянии до 300 километров! При этом было бы неправильно утверждать, что армия Украины начисто лишена возможностей «достать» противника в глубине его территории. К примеру, англичане передали украинцам ракеты такого класса. Жаль только, что запускаются они с самолетов, а учитывая скудный авиапарк ВСУ, это уже серьезное ограничение. Есть еще дроны, которые аж до Москвы долетают. Однако их эффективность все же оставляет желать лучшего. Но в любом случае беспилотник – это куда более легкая и уязвимая цель, нежели ракеты, летящие к цели на сверхзвуковой скорости. И уж совсем другое дело ракета, для которой ничего не надо делать или придумывать. Достаточно установить ее на аппарель уже имеющихся систем HIMARS и пошло-поехало. Но, как пишет «Вашингтон пост», Украине уже в который раз отказано в передаче этого оружия. Параллельно еще одна влиятельная американская газета, «Уолл-стрит джорнэл», пишет, что западные союзники прекрасно знали, что у Киева недостаточно оружия для решающего контрнаступления и что отсутствие преимущества в воздухе делает цель наступательных действий практически невыполнимой. Но при этом союзники искренне надеялись, что боевой дух украинских воинов поможет добиться успеха и на сей раз.

Увы, полтора месяца контрнаступления, которое после символического продвижения в первые дни со всей очевидностью застопорилось, показали, что даже беспримерной отваги украинских солдат на фронте все-таки недостаточно, чтобы сбивать доминирующие самолеты и вертолеты противника, взрывать в его тылу армейские склады и повреждать логистику. И, наконец, зерновая сделка. Министерство обороны России пригрозило капитанам всех без исключения судов, у которых возникнет желание пришвартоваться в порту Одессы, что им не только не дадут принять на борт украинскую пшеницу, но и сразу откроют огонь на поражение. Серьезное предупреждение, особенно если учесть, что всего несколько дней назад и Евросоюз, и Турция заявили, что рассматривают возможность вывоза зерна из Одессы без участия России, поскольку для этого у них есть все возможности, включая военные. Здесь следует напомнить, что Черноморский флот РФ переживает не самые лучшие времена: Украина, даже близко не обладающая морской мощью России, сумела тем не менее обстрелами с суши полностью нейтрализовать ВМФ России. Сравнивать же российский флот с ВМС НАТО или Турции – все равно, что всерьез рассуждать об исходе боксерского поединка между чемпионом мира среди профессионалов и провинциальным перворазрядником. И что? Стоило только ведомству Сергея Шойгу пригрозить «западным хазарам» своим щуплым кулачком, как цивилизованный мир в очередной раз прогнулся. Что, собственно, он и делал все прошедшие десятилетия. Так вот он в чем секрет могущества России! Вовсе не в армии и флоте, что убедительно доказали вооруженные силы Украины. Секрет могущества России в привычке цивилизованных народов бояться ее угроз.

Привычка эта носит сугубо генетический характер, она впечатана в подсознание западного мира, который столетиями убеждал себя в непредсказуемости «русского медведя», в фанатичной готовности лидеров этой страны идти до победного конца, а ее народа - класть в промышленных масштабах свои головы на алтарь сохранения империи. На Западе написано столько книг о загадочной русской душе, столько докладных записок о непредсказуемости российской политики и жестокости ее армии, снято столько гротескных фильмов с вечно пьяными русскими генералами в главных ролях, которые не боятся сгореть в ядерном огне и мечтают потащить за собой в геенну огненную остальной мир, что искренне поверили во весь этот бред. Полтора года войны в Украине показали, что все представления о России как о некоем могущественном военном лагере, который состоит из десятков миллионов идейно закаленных и неподкупных патриотов, являются полнейшей чепухой, мороком, назойливо распространяемым из каждого утюга обласканными и хорошо проплаченными пропагандистами. На улицах российских городов не бродят, шатаясь, медведи в обнимку с пропойцами, а русские мужики в шапках-ушанках в любое время года и с балалайками наперевес давно уже не развлекают заморских купцов танцами вприсядку. Сегодня по улицам российских городов снуют немецкие и японские автомобили, владельцам которых война в Украине нужна примерно так же, как электромобилю «Тесла» выхлопная труба от «Запорожца». Никто не горит желанием воевать и уж тем более гибнуть за то, чтобы превратить украинцев в русских. Российские генералы, конечно же, пьют по-прежнему, тут голливудские стереотипы с жизнью не расходятся. Но при этом они совершенно не хотят уничтожать Запад и себя заодно. Сегодня каждый приличный русский генерал («неприличные» прозябают на полковничьих должностях) владеет квартирой в центре Москвы и непременно загородной виллой в каком-нибудь престижном подмосковном поселке. Все у него в порядке, дела идут как нельзя лучше, дети, жена, любовница пристроены и всем хорошо. По большому счету им, как и владельцу бубличной артели Кислярскому из бессмертного романа Ильфа и Петрова, парабеллум вообще не нужен! Да и зачем?! Жертвовать успешной, сытой, прекрасно оплачиваемой жизнью ради каких-то непонятных идей «отца русской демократии»? Да идите вы все лесом вместе с вашим вконец охреневшим лесником!

Самое смешное, что я не преувеличиваю ни на йоту: у Запада действительно нет никаких реальных оснований бояться Москвы. Вечный синдром страха под условным названием «Как бы нам ни разозлить русских» полностью утратил актуальность, поскольку русские уже давно разозлились, вот только это уже никого не пугает. Не верите мне, спросите у одесситов, и они вам все объяснят. Российская армия давно уже использует все возможности, чтобы, к примеру, нанести удары по мистическим «местам принятия решений». Спрашивается, почему же они их не реализуют? Да потому, что все эти пресловутые «места» сосредоточены в Киеве, а столица Украины надежно прикрыта мощной системой ПВО, в первую очередь, «Патриотами». Вот и обстреливается Киев по минимуму, чтобы не терять драгоценные ракеты. Зато по другим крупным городам, в которых системы ПВО не так мощны, бьют изо всех сил. Но ни Запад, ни Турцию угрозы России не страшат. Конечно, у всех на уме атомное оружие и бесконечные разговоры о том, что риск его применения велик как никогда. Но и тут адекватные политики должны понимать, что Кремль будет тянуть с этим до последнего, и использует только, когда угроза нависнет над Крымом, не раньше.