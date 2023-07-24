Пашинян «оккупировал» резиденцию президента Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с июня этого года переселился в резиденцию президента страны под предлогом ремонтных работ в собственной резиденции. Однако местные СМИ утверждают, что Пашинян поступил так из соображений безопасности.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности сообщили Пашиняну о рисках для него в здании правительства. По утверждению газеты, частые акции протеста происходят в непосредственной близости от здания, и в него легко проникнуть, поэтому Пашинян чувствует себя в безопасности в резиденции президента, а не в собственном кабинете в здании правительства.

Но ситуация доставляет неудобства для президента Армении Ваагна Хачатуряна: из-за того, что Пашинян разместился в его кабинете, Хачатуряну пришлось переселиться в другой.