«Банк Республика» показал рост по всем финансовым показателям

"Банк Республика", один из крупнейших банков страны, обнародовал финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие, тем самым усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

По сравнению с первым полугодием 2022 года активы банка выросли на 24% и составили 1,71 миллиарда манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, совокупный капитал банка увеличился на 32% и составил 141,4 млн манатов, превышая регулятивную норму в 2,8 раза.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентный доход банка вырос более чем на 37%, достигнув 53,39 млн. манат, чистая операционная прибыль выросла почти в 2 раза, достигнув 21,9 млн манатов, а чистая прибыль банка увеличилась на 41% и составила 17,59 млн манатов.

В депозитном портфеле банка также наблюдается стабильный рост, что является показателем высокого уровня доверия к банку со стороны клиентов. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года депозитный портфель банка вырос на 30,1% и составил 1,06 млрд манатов.

"Банк Республика" создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне "В3" с прогнозом "Позитивный" от агентства Moody’s.

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