Вечером в воскресенье, 23 июля, полиция Праги заметила на улицах города черный Porsche с сильно затонированными окнами, что запрещено местными законами. Полицейские остановили машину и попросили водителя предъявить удостоверение личности и водительские права.

«У полицейских возникло подозрение, что водитель предъявил им поддельные документы. Впоследствии они выяснили, что этот человек числится в списке нежелательных лиц и, следовательно, находится на территории Чехии незаконно», - рассказал представитель пражской полиции Ян Рыбанский.

Поняв, что его раскрыли, водитель нажал на газ и попытался скрыться. Началась погоня. На одном из поворотов водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб и стену, разбив машину.

Мужчина был задержан. В ходе проверки выяснилось, что он является гражданином Азербайджана, внесенным в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону. В автомобиле были обнаружены наличные деньги в евро.