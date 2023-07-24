Специалист Минздрава о причинах возникновения бесплодия

- Вафа ханум, давайте начнем с вопроса о том, что вызывает мужское и женское бесплодие?

- Здоровье человека является результатом сложного и сбалансированного взаимодействия между генетикой, факторами окружающей среды, образом жизни и составом микробиоты кишечника. Понимание роли каждого компонента, участвующего в этом сложном процессе, наряду с механизмами возникновения многих заболеваний, может дать важную информацию для диагностики, лечения и профилактики.

Выяснение роли этих факторов очень важно для улучшения репродуктивных показателей. Год за годом растет объем информации, помогающей нам понять связь между генетикой, микробиомом (совокупность всех микробов, населяющих организм человека), образом жизни и средой обитания. Это, в свою очередь, в будущем позволит разработать новые подходы к диагностике и лечению бесплодия.

- Какие внешние факторы могут вызвать женское бесплодие?

- Говоря о современных проблемах репродуктивного здоровья женщин, следует подчеркнуть роль некоторых факторов. Среди факторов, которые могут повлиять на потенциал системы репродуктивного здоровья и привести к бесплодию, особое внимание следует уделить важным аспектам развития женского организма, начиная с момента пребывания в утробе собственной матери, а затем детский период (до 7 лет), препубертатный (период, предшествующий половому созреванию) и пубертатный (период полового созревания).

В настоящее время инфекционные воспалительные процессы, неправильный режим питания, ожирение, метилирование ДНК (модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК), малоподвижный образ жизни, вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя и др.) считаются основными внешними факторами, которые могут повлиять на работу генов и привести к патологическим процессам в следующем поколении.

- Доктор, в каких случаях рекомендуется хирургическое вмешательство?

- Необходимость и важность хирургического вмешательства зависит от многих факторов. Безусловно, основное внимание следует уделить диагностике и выбору тактики лечения на основе проверенных методов и нормативных документов.

Очень важно максимально избегать ненужных инвазивных вмешательств и правильно оценивать осложнения, которые могут возникнуть после хирургической операции. По этой причине принятие решения о хирургическом вмешательстве рассматривать в консилиумном порядке считается целесообразным.

- Что такое генетическое бесплодие?

- Генетическое бесплодие является частой причиной отсутствия детей в паре. Для определения проблемы необходимо определить, есть ли нарушение кариотипа в женском и мужском генотипе. Для этого нужна консультация врача-генетика, а также используются специальные лабораторные методы обследования.

- Можно ли вылечить бесплодие?

- Для успешного лечения бесплодия необходимо как можно раньше и максимально эффективно выявить причины, которые могут привести к ее возникновению. Здесь в соответствии с требованиями современной медицины и на основе проверенных стандартов необходимо следовать принципу «4 П» – прогнозирование развития заболеваний (предикция); предотвращение появления заболеваний (превентивность или профилактика); индивидуальный подход к каждому пациенту (персонализация); мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях (партисипативность).

Естественно, первым делом нужно максимально правильно оценить все возможные риски. При этом следует оценивать семейные и личные анамнестические данные, возрастной фактор, экстрагенитальные заболевания и нарушения репродуктивной системы, наличие инфекций, передающихся половым путем, особенности детского и подросткового возраста, репродуктивное поведение, количество абортов и многие другие факторы.

Для каждой пары в соответствии с современными стандартами и имеющимися возможностями следует составить индивидуальный план обследования и лечения.