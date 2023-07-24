Российские банкоматы перестали принимать доллары и евро
Банкоматы большинства крупнейших российских банков перестали принимать доллары и евро.
«В банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций России нет опции внесения иностранной валюты», – сообщают российские СМИ.
В частности, отказ от приема долларов и евро подтвердили в Сбере, ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, Юникредитбанке, Газпромбанке, Совкомбанке, МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанке.
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