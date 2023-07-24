Россия с 18 июля активизировала дальние удары по Одессе и другим районам юга Украины. В этих атаках использовалось необычное количество ракет Х-22 весом 5,5 тонны, изначально предназначенных для уничтожения авианосцев. Об этом пишет Министерство обороны Британии в Twitter.

Согласно сообщению, разрушены несколько зернохранилищ в Черноморском порту, к югу от Одессы, а также исторический центр города. 24 июля Россия нанесла удар беспилотниками-камикадзе по докам на реке Дунай примерно в 200 метрах от румынской границы.

По данным британской разведки, с августа 2022 по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

«России не удалось возобновить сделку, и Кремль, вероятно, чувствует себя политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военные активы в этих районах», - отмечают в Минобороны Британии.