Обвиняемые по «Тертерскому делу» предстанут перед судом
Завершилось предварительное следствие по делу Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова, Джавида Агададашева, Гурбана Джумшудова и Фуада Агаева, обвиняемых по «Тертерскому делу».
Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Рафика Аббасова, дата подготовительного заседания пока неизвестна.
Потерпевшим по делу проходит 321 человек.
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