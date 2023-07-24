Обвиняемые по «Тертерскому делу» предстанут перед судом

Завершилось предварительное следствие по делу Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова, Джавида Агададашева, Гурбана Джумшудова и Фуада Агаева, обвиняемых по «Тертерскому делу».

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Рафика Аббасова, дата подготовительного заседания пока неизвестна.

Потерпевшим по делу проходит 321 человек.