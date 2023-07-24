Юань обогнал доллар в международных расчетах Китая

Китайский юань использовался в 49% трансграничных транзакций Китая в апреле-июне 2023 года, впервые обогнав доллар в доле внешнеторговых сделок страны, об этом сообщает Nikkei.

За учетный период Китай провел ряд сделок в собственной валюте на сумму $1,51 трлн, что на 11% выше показателя за апрель-июнь 2022 года. Общая сумма китайских внешнеторговых операций в долларах составила $1,4 трлн, сократившись год к году на 14%.

Предполагается, что доля китайской валюты во внешнеторговых сделках выросла благодаря более открытому рынку капитала и торговле с Россией в юанях. По словам аналитиков, санкционное давление вынудило Москву и Пекин торговать российской нефтью в юанях.