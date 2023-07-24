Что делали в Баку граждане Непала?

Накануне в Баку сотрудники полиции провели рейды в отношении лиц без документов на право пребывать или проживать в Азербайджанской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате проведенных сотрудниками Управления по борьбе с незаконной миграцией Министерства внутренних дел мер 25 граждан Непала были задержаны за указанное правонарушение. В отношении них составлен протокол по статье 575.1.1 Кодекса об административных проступках. Собранные в отношении этих лиц материалы переданы в соответствующий государственный орган.

В ходе расследования было установлено, что граждане Непала, используя Азербайджан в качестве транзитной страны, пытались нелегально выехать в Европу.