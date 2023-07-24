Кабмин разрешил парковаться по воскресеньям бесплатно

В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также по воскресеньям будет бесплатной.

Это отражено во вступившем сегодня в силу постановлении Кабинета Министров «О размере платы за парковку транспортных средств» от 25 июня 2023 года.

При этом оплата будет начислена в полном объеме, если транспортное средство припарковано более чем на 15 минут. Лица, которым выдан индивидуальный парковочный талон, будут парковать транспортные средства на бесплатной основе только в определенных местах на территории парковки, указанных в талоне.

Решение распространяется на парковочные места, находящиеся на государственных автомагистралях.