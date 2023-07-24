Иран показал новую крылатую ракету
Крылатая ракета «Абу Махди» пополнила арсенал Военно-морских сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.
«Сегодня утром в присутствии министра обороны, заместителя командующего ВМС и командующего ВМС КСИР армейским частям ВМС и КСИР была передана крылатая ракета «Абу Махди», – говорится в сообщении.
Согласно информации агентства, дальность «Абу Махди» превышает тысячу километров, а применение в боеголовке взрывчатых веществ высокой разрушительной мощи позволяет уничтожать корабли, фрегаты и эсминцы различных типов. «Абу Махди» способна вести огонь со всех типов подвижных и стационарных носителей, а ее система наведения и навигации – обновлять информацию о конечном местонахождении цели во время полета.