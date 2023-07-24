Синоптики рассказали о нестабильной погоде в Азербайджане

В среду, 26 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 26-31° тепла.

В районах Азербайджана местами дожди, грозы, в северных и восточных районах возможны ливни, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 13-18° тепла.

В то же время директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова заявила, что в результате проникновения на территорию Азербайджана холодного атмосферного фронта с севера установилась нестабильная, ветреная и дождливая погода. По ее словам, в некоторых местах дожди носили интенсивный ливневый характер.

«В отдельных местах скорость северо-западного ветра достигала 18-22 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове – 28-30 м/с. Ветреная и дождливая погода сохранится до второй половины 26 июля. С 27 по 29 июля в Азербайджане ожидается стабильная погода, в большинстве районов без осадков. Днем 28 июля умеренный южный ветер. К концу недели вновь ожидается усиление северо-западного ветра», - отметила Мамедова.